Ruben Amorim studia nuove soluzioni sulla trequarti contro la Juventus: Adrien Rabiot è pronto a partire titolare.
Leao-Milan, addio in estate?
Il primo grande esame della stagione porta con sé anche le prime scelte forti. Per la trasferta contro la Juventus, Ruben Amorim sembra intenzionato a modificare nuovamente l'assetto della sua trequarti, cercando maggiore qualità ed esperienza alle spalle di Gonçalo Ramos.
Dopo aver puntato sulla coppia Alphadjo Cissè-Loftus-Cheek nelle prime due uscite ufficiali, il tecnico rossonero è pronto a rimescolare le carte in vista della sfida dell'Allianz Stadium.
Rabiot pronto a partire titolare
La principale novità dovrebbe riguardare Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è pronto a conquistare una maglia dal primo minuto e a prendere posto sulla trequarti.
Pur avendo sulle gambe meno preparazione rispetto ai compagni, Rabiot ha già mostrato il suo valore nei due ingressi a gara in corso. Ora potrebbe arrivare la prima grande occasione da titolare con la maglia rossonera.
Cissè o Saelemaekers: il ballottaggio resta aperto
Accanto a Rabiot resta vivo il dubbio sulla seconda maglia da titolare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alphadjo Cissè è in corsa per la terza presenza consecutiva dal primo minuto, ma dovrà vedersela con Alexis Saelemaekers, entrato molto bene nell'ultima sfida contro il Venezia.
Amorim scioglierà il dubbio nelle prossime ore, ma le soluzioni non mancano. In panchina ci saranno infatti anche Christian Pulisic e il nuovo arrivato Omari Hutchinson, entrambi pronti a dare il proprio contributo a partita in corso.
La trasferta contro la Juventus potrebbe quindi rappresentare un primo importante cambio di rotta per la trequarti del Milan, con Amorim deciso a sfruttare al massimo le diverse caratteristiche presenti nella sua rosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA