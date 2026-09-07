Le carenze all'interno della squadra rossonera sono numerose, in particolare con i voti insufficienti assegnati a Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Adrien Rabiot e Goncalo Ramos. Sui giornali di si possono trovare le valutazioni della partita Juventus-Milan. Emerge la difficoltà che alcuni giocatori del Milan hanno mostrato all'Allianz Stadium, spesso incapaci di esprimere precisione tecnica nella metà campo della Juventus per mettere in difficoltà Vicario, se non in quell'unico tiro in porta realizzato e convertito in gol da Alphadjo Cisse.

I voti dei giornali

Saelemaekers 5L'impegno è fuori discussione, poiché corre molto e si dà da fare. Tuttavia, le scelte nelle giocate sono quasi sempre errate e commette troppi errori.

CORRIERE DELLO SPORTGoncalo Ramos 5Sottoposto alla pressione dei difensori bianconeri. Chi l'ha mai visto?

TUTTOSPORTRabiot 5Scompare insieme al resto della trequarti rossonera, dando l'impressione di non sapere come comportarsi in quella zona. Specie spalle alla porta. Pochi spunti e una serie di passaggi regalati alla Juventus.

CORRIERE DELLA SERARabiot 5In posizione errata, confuso, concessa una rimessa dal fondo. Viene sostituito dopo un'ora.