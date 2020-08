Milan, Pessina dà la priorità ai rossoneri: la situazione

Milan, il punto su Pessina

MILANO – La situazione legata a Matteo Pessina resta tra i principali argomenti di discussione nel mondo rossonero. Il centrocampista classe 1997, nell’ultima stagione in prestito all’Hellas Verona, è di proprietà dell’Atalanta, la quale lo acquistò dal Milan quattro anni fa nell’ambito del trasferimento di Conti in rossonero.

Il club di via Aldo Rossi si assicurò un diritto del 50% della futura rivendita, opzione che potrebbe favorirlo proprio nella trattativa che potrebbe riportare Pessina, dopo gli anni nel settore giovanile, a casa Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta lo valuta 20 milioni di euro, mentre Maldini propone 12 milioni (il Milan intende quindi spendere solo 6 milioni). La differenza tra le due valutazioni è importante e quindi non sarà affatto facile trovare un accordo anche se se c'è ancora tempo per arrivare ad un'intesa, con il calciatore che avrebbe dato la priorità al ritorno nella sua vecchia casa.