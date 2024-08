News Milan, dopo il Parma scoppia il delirio: stanno dicendo che Fonseca…

La scelta del club di mettere Paulo Fonseca sulla panchina del Milan per aprire un nuovo ciclo dopo quello di Pioli non è stato accolto con particolare entusiasmo dalla piazza rossonera. Non stupisce dunque che il preoccupante avvio di campionato con il pareggio in extremis contro il Torino e la brutta sconfitta contro il Parma abbia riacceso in un attimo le polemiche. Un punto in due giornate, neanche particolarmente proibitive sulla carta. In tanti tra tifosi e addetti ai lavori hanno rivisto i fantasmi del peggior Milan di Pioli nella squadra guidata da Fonseca, con tanti difetti e pochissimi spunti positivi. E c'è già chi parla di possibili clamorosi ribaltoni in panchina in caso di risultato negativo contro la Lazio. E intanto al termine della partita contro il Parma è esplosa una vera e propria bufera social nei confronti dell'allenatore rossonero: ecco cosa è stato detto proprio in merito a Fonseca nella nostra carrellata, da sfogliare un commento dopo l'altro! <<<