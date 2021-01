Milan, oggi visite mediche per Mandzukic. E Tomori è vicinissimo

Milan, le ultime di mercato

MILANO – Ieri sera è arrivato all’aeroporto di Milano Linate, per poi essere trasportato in Jeep al suo hotel in centro città. Mario Mandzukic ha cominciato ufficialmente la sua avventura al Milan, dopo essersi accordato, nella giornata di ieri, sei mesi a 1,8 milioni di euro netti, con un’opzione di rinnovo automatica in caso di piazzamento Champions.

In via Aldo Rossi si è riflettuto parecchio prima di chiudere con Mandzukic, considerando anche che Paolo Maldini aveva più volte affermato di non star cercando un attaccante; questa squadra, però, si meritava ambizioni ulteriori e il croato ne è la conferma. Semmai i dubbi su di lui, oltre alla condizione fisica che arriverà con i primi allenamenti, erano per l’impatto che avrebbe potuto avere nello spogliatoio rossonero, ma poi è arrivato l’ok anche di Zlatan Ibrahimovic e tutto si è concluso.

Tomori ad un passo

Dopo aver sistemato il centrocampo con Soualiho Meité e l’attacco con Mario Mandzukic, il Milan si appresta a completare anche il pacchetto difensivo. Il rinforzo scelto da Paolo Maldini e Frederic Massara risponde al nome di Fikayo Tomori, centrale classe 1997 in uscita dal Chelsea.

L’intesa con la società londinese è vicinissima e stanno per essere limati gli ultimi dettagli: la trattativa dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a circa trenta milioni di euro. Il Milan spera di chiudere l’affare entro un paio di giorni, così da avere Tomori a disposizione già per la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato prossimo a San Siro.

