News Milan – Chiuso De Ketelaere, intanto pronta offerta clamorosa

In Belgio danno per chiuso l'affare fra il Milan ed il Bruges per 28 milioni di cifra fissa più 2 di bonus legati a presenze del calciatore e ai risultati sportivi del club. Quinquennale da 2,5 milioni per il talento belga. La cifra in realtà dovrebbe essere leggermente più alta per quanto concerne la parte fissa, ma la fumata bianca è davvero vicinissima. La trequarti rossonera avrà finalmente il suo primo innesto di grandissima qualità. Si scalda quindi il mercato del Milan, che potrebbe subire un grosso scossone per via di un'offerta clamorosa che starebbe per arrivare sulle scrivanie di Maldini e Massara<<<