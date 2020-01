Milan, oggi si chiude Suso al Siviglia: tutti i dettagli

Suso al Siviglia, i dettagli

MILANO – Come già riportato nelle scorse ore, è in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Jesus Suso al Siviglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "intesa tra i club raggiunta per un prestito di 18 mesi con diritto riscatto fissato a 21-22 milioni di euro, che può diventare obbligo in caso di raggiungimento della qualificazione alla Champions League degli andalusi". Lo spagnolo volerà al più presto in Andalusia per effettuare le visite mediche.