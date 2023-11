Milan, nuovo allenatore: “Ecco chi arriva al posto di Pioli!” / News

C'è un pensiero che sta prendendo sempre più corpo e consistenza in ambiente Milan: con ogni probabilità, questa sarà l'ultima stagione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Ad oggi la proprietà ha riconfermato la piena fiducia al tecnico rossonero, come è ovvio e normale che sia nel mezzo di una stagione lunga e piena di impegni. Ma la forte sensazione, tra il caso infortuni e i risultati altalenanti, è che a fine stagione potrebbe veramente consumarsi il divorzio, a meno di clamorosi colpi di scena. Partendo da questo presupposto, la domanda nasce spontanea: chi potrebbe arrivare al posto di Pioli sulla panchina del Milan a partire dalla stagione 2024/2025? In ambiente rossonero stanno circolando già varie ipotesi, con diverse suggestioni importanti e idee completamente a sorpresa. Ecco dunque, uno dopo l'altro, tutti gli allenatori in orbita Milan, dal nome più lontano a quello più probabile <<<