Milan agli arabi? Pellegatti dà l’annuncio: “Mi hanno confermato che…” / News

Il 2024 parte con il botto per il Milan. Subito in campo per la Coppa Italia contro il Cagliari, ma nel frattempo ci sono anche moltissime altre questioni da affrontare nell'immediato. Prima tra tutte, ovviamente, il mercato di gennaio che adesso dovrà per forza di cose entrare veramente nel vivo. Da monitorare poi c'è la situazione riguardante il futuro della panchina rossonera. Stefano Pioli è sempre sotto la lente d'ingrandimento di tifosi, addetti ai lavori ma anche della società. A meno di clamorosi tracolli verticali, il tecnico emiliano rimarrà al Milan fino al termine della stagione, poi però il cambiamento sarà inevitabile. Per questo il Milan si sta già guardando attorno per capire chi potrà subentrare a Pioli.