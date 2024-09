News Milan – Tifosi senza parole: “Al posto di Fonseca può arrivare…”

La prossima sarà una settimana di fuoco per Paulo Fonseca, chiamato a giocarsi e tenersi stretto la panchina del Milan. Si partirà con il Venezia, contro cui non ci saranno scuse: solo vittoria, altrimenti la sua avventura rossonera verrebbe immediatamente messa a repentaglio. Ma le decisioni definitive arriveranno alla fine del prossimo trittico di partite, quindi si aspetteranno anche i risultati che arriveranno contro il Liverpool e l'Inter. Dopo queste tre gare si faranno i conti, ma è chiaro che la posizione di Fonseca al timone del Milan sia tutt'altro che salda in questo momento. Tanto che in queste ore sono continuate ad arrivare news e indiscrezioni pesantissime anche sui possibili sostituti del tecnico portoghese sulla panchina rossonera. E, proprio a tal proposito, l'ultima voce che sta circolando in ambiente Milan sta lasciando i tifosi rossoneri senza parole <<<