News Milan / Nuovo allenatore, arriva l’annuncio in diretta: “C’è un nome…”

Il 2024 del Milan , a parte qualche sporadica battuta d'arresto, è stato finora molto positivo. Il nuovo anno ha portato una ventata d'aria fresca rispetto a un inizio di stagione complicato, tra risultati altalenanti e il dramma infortuni. Stefano Pioli ha condotto il suo Milan alla rimonta sulla Juventus per il secondo posto in Serie A e ha portato la squadra ai quarti di finale di Europa League. Questi saranno i due obiettivi principali (oltre al derby di ritorno) dai quali passeranno le chance di riconferma di Pioli sulla panchina del Milan.

In questo momento, la permanenza del tecnico emiliano è diventata l'ipotesi principale, la pista più concreta. Ma, come detto, tutto dovrà passare inevitabilmente dalla prova finale del campo. E, in questo senso, continuano a circolare diverse news che parlano dei possibili sostituti di Pioli sulla panchina rossonera: occhio all'ultimo annuncio arrivato proprio in queste ore <<<