News Milan / Momblano sgancia la bomba su Conte: “So per certo che…”

I due candidati principali sono Thiago Motta, attualmente al Bologna, e Antonio Conte, che scalpita per tornare ad allenare in Italia. Il primo piace alla dirigenza per le idee innovative, per lo stile di gioco moderno ma anche perché non avrebbe esigenze economiche e di mercato importanti come quelle di Conte. Il tecnico salentino invece è una garanzia, un uomo di spessore ed esperienza, che potrebbe da subito trascinare il Milan verso vittorie immediate.