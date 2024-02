News Milan / Incredibile ma vero, tifosi allibiti: “Ecco cosa può succedere”

Il Milan, come vi stiamo raccontando da diverso tempo, sta già iniziando a guardare al futuro. I vertici rossoneri stanno lavorando su più fronti contemporaneamente per preparare le prossime mosse di calciomercato in vista della prossima estate e non solo. In ballo infatti c'è anche il futuro della panchina del Milan, con Stefano Pioli che rimarrà in bilico fino al termine di questa stagione.