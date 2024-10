Milan News – Clamoroso: Fonseca a rischio? Filtra una voce pesantissima

Dopo una battaglia sudata e sofferta, il Milan è riuscito a strappare una vittoria importantissima in 10 uomini a San Siro contro l'Udinese. Tre punti pesanti, arrivati al cardiopalma, col brivido finale. Ma sempre tre punti sono. Le ardue e rischiose scelte di formazione prese da Paulo Fonseca - con l'esclusione di Rafael Leao per tutti i 90 minuti in testa - hanno pagato, nonostante le difficoltà. Il Milan ha vinto contro l'Udinese proprio grazie alle decisioni drastiche di Fonseca, ma le ultime news di casa rossonera non fanno comunque dormire sonni sereni al tecnico portoghese. Nonostante la vittoria infatti, stanno circolando alcune clamorose voci sul futuro di Fonseca e della panchina del Milan <<<