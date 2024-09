Milan News – Esonero Fonseca, esplode la bomba: “Al suo posto…”

Un avvio più difficoltoso sulla panchina del Milan non poteva aspettarselo il buon Paulo Fonseca . Risultati negativi - il peggior avvio di campionato degli ultimi 40 anni rossoneri - e situazioni decisamente spinose hanno messo in salita la sua strada, che già non era partita col piede giusto vista la titubanza generale dei tifosi milanisti nei suoi confronti.

Il caso Theo Hernandez-Leao ha completato l'opera, ma dopo la sosta verrà anche il momento della verità e delle risposte concrete. Il club non può e non vuole permettersi altri passi falsi. Il trittico di incontri Venezia, Liverpool e - soprattutto - derby contro l'Inter segneranno il destino di Fonseca. In caso di flop, l'esonero potrebbe diventare improvvisamente uno scenario molto concreto. E, proprio a al proposito, in queste ultime ore è arrivata una news che - se confermata - avrebbe veramente del clamoroso <<<