Milan News – Esonero Fonseca, Pedullà spara la bomba: “Io credo che…”

La sconfitta contro la Fiorentina sta riaprendo il caso Fonseca in casa Milan. Dopo una partenza decisamente stentata, il tecnico portoghese sembrava esser riuscito a correggere il tiro con alcuni accorgimenti tattici e soprattutto con la vittoria nel derby. Ma la stracittadina e la vittoria successiva contro il Lecce hanno solamente illuso. Contro Leverkusen e appunto Fiorentina sono riemersi tutti i fantasmi e le lacune del Milan targato Fonseca. Normale quindi che, come confermano le ultime news di casa rossonera, la sua panchina sia tornata a traballare pericolosamente. Su questo si è espresso molto chiaramente anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: ecco le sue parole in merito <<<