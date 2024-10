Milan News – Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Su Fonseca vi dico che…”

Dopo la difficoltosa vittoria contro l'Udinese, in casa Milan è tornato ad aleggiare un cauto ottimismo, anche in virtù delle buone risposte arrivate dalle drastiche e coraggiose scelte di Fonseca. Come vi abbiamo riferito però nelle scorse ore, la posizione del tecnico rossonero sulla panchina del Milan non è ancora salda e sicura. Serviranno ulteriori banchi di prova e altre vittorie per decretare la bontà del progetto tecnico targato Fonseca. Primo passaggio fondamentale in Champions League contro il Brugge, poi avanti in campionato. In questo contesto, attenzione particolare meritano le dichiarazioni del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che in diretta su Sky ha parlato proprio della situazione relativa a Fonseca e alla panchina del Milan <<<