News Milan | Colpo di scena Conte, annuncio col botto: “Pare che…”

Quello di Julen Lopetegui continua a essere il nome dell'allenatore più vicino a sedersi sulla panchina del Milan da giugno in poi. Lo spagnolo è piaciuto a Cardinale e a gran parte della dirigenza rossonera, tanto che i discorsi con lui sarebbero molto avanzati. Manca ancora però il via libera definitivo e in molti spifferano che il rallentamento sia dovuto all'insurrezione generale dei tifosi rossoneri. I quali chiedono (o forse pretendono) un nuovo allenatore di caratura maggiore rispetto a quella di Lopetegui. La petizione lanciata da the Milan Zone su Change.org contro la candidatura di Lopetegui per la panchina del Milan ha superato le 9.000 firme, mentre sui social impazza l'hashtag #Nopetegui. Ecco perché rimangono ancora aperte le strade per eventuali alternative. Da Fonseca a Van Bommel, passando per Thiago Motta (vicinissimo alla Juventus), Farioli, Rose e altri ancora. Occhio però anche a quello che rappresenta il vero sogno dei tifosi rossoneri, Antonio Conte, sul quale proprio in queste ultime ore sono arrivate nuove news molto importanti <<<