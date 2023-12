News Milan / Boom Conte, clamoroso annuncio in diretta TV: “Pare che…”

Come vi abbiamo già riferito nelle scorse ore, per Stefano Pioli sarà importantissima - se non addirittura decisiva - la partita di Champions League tra Milan e Newcastle . Una vittoria potrebbe salvare la panchina dell'allenatore rossonero. In caso contrario - e quindi a seguito di una clamorosa esclusione del Milan non solo dalla Champions ma anche dall'Europa League - i vertici societari potrebbero optare per un cambio immediato alla guida tecnica della squadra.

A prescindere da tutto questo, comunque, la proprietà rossonera si sta già guardando attorno alla ricerca dei possibili sostituti di Pioli. Se non per l'immediato, sicuramente in vista della prossima stagione. E proprio a tal proposito, in queste ultime ore sono spuntate alcune news decisamente pesanti e interessanti su Antonio Conte, uno dei nomi più altisonanti accostati al Milan in questo periodo. Ecco l'annuncio in merito arrivato in diretta TV <<<