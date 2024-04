News Milan – Spunta un nome folle, tifosi senza parole: “Pare che…” | Calciomercato

Il calciomercato è sempre imprevedibile, può succedere di tutto e le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo, come il Milan sa molto bene. Questo, poi, è un periodo abbastanza caldo, durante il quale tutti i club iniziano a muoversi e a sondare il mercato in lungo e in largo. E' il periodo dei contatti, dei sondaggi, dei colloqui, dei primi abboccamenti per tastare il terreno in vista dell'estate che si avvicina. Il Milan è impegnato su più fronti, si sta portando avanti col lavoro. Ma, come detto, bisogna fare sempre attenzione anche alle possibili sorprese.