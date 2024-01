Milan agli arabi, esplode la news bomba! Poco fa l’annuncio: “Pare che…”

In questo periodo si sta parlando moltissimo del futuro del Milan, soprattutto in previsione della prossima stagione tra nuovo allenatore e calciomercato. Ma nelle scorse settimane sono circolate diverse news e indiscrezioni pesanti anche per quanto riguarda il futuro societario del club rossonero. Chi ci segue regolarmente si ricorderà che vi avevamo ampiamente parlato di interessamenti concreti da parte di alcuni fondi arabi nei confronti del Milan, con Gerry Cardinale disposto ad aprire all'inserimento in società di nuovi investitori.