News Milan | Bomba Allegri: arriva il clamoroso annuncio in diretta TV

Questi saranno gironi caldissimi in casa Milan, ore di fuoco durante le quali si deciderà il futuro prossimo del club rossonero. La partita contro la Roma di Europa League e il derby di Milano, infatti, segneranno il destino di Stefano Pioli e - di conseguenza - del progetto tecnico del Milan. In caso di fallimento, il divorzio al termine di questa stagione tra il Diavolo e il tecnico emiliano sarebbe praticamente scontato. Ma anche in caso di passaggio del turno contro la Roma, il Milan continuerebbe comunque a fare le sue valutazioni, visti i tanti problemi in cui la squadra è incappata in questa stagione. Insomma, ad oggi l'addio di Pioli rimane un'ipotesi molto concreta. A tal proposito, proprio in queste ultime ore è arrivato un annuncio a dir poco clamoroso in diretta TV con protagonista l'attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri <<<