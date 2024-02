News Milan / Addio Pioli? Girano voci pesantissime: “Pare che ora…”

Il futuro di Stefano Pioli e della panchina del Milan rimane un rebus del quale si sta parlando moltissimo in queste settimane. Ci sono news che parlano di una possibile riconferma, che però - ad oggi - non pare essere lo scenario più probabile. Poi vanno registrate le tantissime notizie e le voci che parlano dei possibili sostituti di Pioli alla guida del Milan . I nomi fioccano, tra nomi noti e possibili sorprese, alcune anche decisamente clamorose.

Il verdetto definitivo passerà da un fattore principale, cioè chi tra i dirigenti rossoneri avrà maggior voce in capitolo nella scelta per la panchina rossonera. Da questo punto di vista, proprio in queste ultime ore stanno circolando alcune pesantissime voci che potrebbero segnare il prossimo futuro del club rossonero e soprattutto della panchina del Milan. Sembrerebbe infatti che ci siano diverse correnti di pensiero all'interno della dirigenza rossonera, con scelte ben precise e differenti: ecco le novità <<<