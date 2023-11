Bufera Milan, sta scoppiando il terremoto: dicono che Pioli… / News

Il Milan sta evidentemente vivendo un momento molto difficile e buio. Prestazioni e risultati latitano e la tifoseria rossonera pare essere arrivata veramente al limite della sopportazione. Le colpe, come si dice in questi casi, sono di tutti. Sul banco degli imputati è finita la dirigenza e la proprietà del Milan , alcune scelte dell'ultimo calciomercato estivo e anche alcuni elementi della rosa rossonera. Ma, in particolare, il mirino dei tifosi del Milan è puntato (e non da oggi) sull'allenatore, Stefano Pioli .

L'ultima disfatta contro l'Udinese è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha inasprito ed esasperato le critiche, con la rabbia della tifoseria rossonera che è letteralmente esplosa sul web e sui social. Una vera e propria bufera, con Pioli nell'occhio del ciclone. In tanti invocano l'esonero del tecnico con il famigerato hashtag #PioliOut, ma c'è anche chi va oltre, guardando ai prossimi impegni del Milan contro PSG e Lecce. Proprio a proposito di quanto sta accadendo in queste ore in ambiente rossonero, vi proponiamo una carrellata dei tweet più pungenti dei tifosi milanisti che stanno infiammando i social e che fanno capire molto bene quale sia lo stato d'animo e le richieste della piazza ai vertici del club. Tenetevi forte e buona visione: iniziamo subito con il primo per poi scorrerli via via tutti uno dopo l'altro <<<