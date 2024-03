News Milan / Rivoluzione Ibrahimovic e nuovo allenatore: “Al 50% arriva lui”

Le ultime parole di Gerry Cardinale hanno di fatto elevato Zlatan Ibrahimovic come faro centrale del progetto Milan in vista del prossimo futuro. Lo svedese avrà dunque parecchio potere nelle scelte del club rossonero, tanto in sede di calciomercato quanto - soprattutto - per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore nel caso in cui Stefano Pioli non venisse riconfermato sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Un'eventualità, possiamo dirlo, abbastanza concreta al momento.