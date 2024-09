Milan News – Terremoto RedBird: Cardinale può prendere una decisione pesantissima

L'ambiente in casa Milan non è sicuramente dei più sereni in questo periodo. In questo senso, i risultati di inizio stagione e anche alcune scelte di calciomercato in estate - tra cui anche la decisione di puntare su Fonseca come nuovo allenatore - non hanno aiutato di certo. I tifosi chiedono di più, e ci mancherebbe altro. Anzi, si pretende di più sia da Paulo Fonseca che dai giocatori, passando chiaramente anche dalla dirigenza e dalla proprietà. Un flop in questa stagione da parte del Milan non verrebbe perdonata a cuor leggero, questo è chiaro. E a tal proposito, proprio in queste ore in ambiente rossonero sta circolando un'indiscrezione decisamente clamorosa su una possibile decisione pesantissima che Cardinale potrebbe prendere nel prossimo futuro <<<