Milan, news col botto sul nuovo allenatore: “Al 65% sarà…”

Non è certo un segreto: la posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è tutt'altro che salda in questo momento. Molto - se non tutto - passerà dalla sfida di Europa League contro la Roma e dal derby di ritorno. Ma anche queste due partite singole potrebbero non bastare. Il Milan dovrà infatti comunque arrivare fino in fondo all'Europa League (e magari vincerla anche) per fare in modo che Pioli possa davvero tenersi stretta la panchina rossonera. Sta di fatto che i vertici del club, già da qualche mese, si stanno guardando attorno alla ricerca dei possibili eredi del tecnico emiliano, in caso di separazione al termine di questa stagione.