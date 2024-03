News Milan / Pioli, Conte e… Sarri! Novità pesantissime: “Ora pare che…”

Questa stagione, tra alti e bassi, ha messo in luce tutte le difficoltà e le lacune del Milan, ma anche le sue importanti potenzialità. Infortuni, derby persi malamente, prestazioni sottotono e eliminazioni brucianti e premature da Coppa Italia e Champions League pesano come un macigno sulla valutazione complessiva. D'altro canto, oggi ci troviamo a raccontare un Milan secondo in classifica e in piena corsa per un trofeo europeo come l'Europa League, nonostante le difficoltà riscontrate.