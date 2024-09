Milan News – Pedullà dà l’annuncio prima dell’Inter: “Vi dico che Fonseca…”

Ore febbrili in casa Milan, che ha di fronte a sé un bollente derby contro l'Inter di Simone Inzaghi con un Fonseca fortemente in bilico. Le voci sul tecnico portoghese si sono rincorse in tutti i giorni precedenti a questo appuntamento, che è diventato assolutamente cruciale e decisivo dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League. Per questo vi stiamo riportando tutte le più importanti fonti di informazione che ne stanno continuando a parlare anche nelle ore immediatamente precedenti a Inter-Milan, anche per capire e delineare quello che potrà succedere subito dopo il derby di Milano. In questo caso, attenzione alle ultime news riportate in merito dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà <<<