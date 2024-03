News Milan / Bufera indagini, Criscitiello durissimo: “Io vi dico che…”

Il Milan vince ancora contro l' Hellas Verona , volando al secondo posto in classifica a più 3 dalla Juventus . Un risultato importante, che Pioli e i suoi vorrebbero blindare da qui fino al termine della stagione. E poi, ovviamente, c'è anche il percorso in Europa League da portare avanti, possibilmente fino in fondo. Questi due obiettivi - insieme al derby di ritorno - segneranno il il destino di Stefano Pioli ma, più in generale, anche delle strategie future del Milan.

In tutto questo, poi, bisogna fare attenzione anche alle tante news che riguardano situazioni extra campo. In questo momento sta imperversando la bufera indagini con il Milan nel mirino e in tanti hanno ipotizzato possibili conseguenze per il club rossonero. A parlarne proprio in queste ultime ore è stato anche il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che si è espresso in maniera molto forte e dura in merito: ecco le sue dichiarazioni <<<