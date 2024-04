Mercato Milan – Ibra spiazza tutti: oltre al nuovo allenatore prende anche… | News

Il Milan sta per chiudere il ciclo legato a Stefano Pioli per aprirne un altro completamente nuovo, con Ibrahimovic diviso tra la scelta del nuovo allenatore e il mercato estivo che si avvicina. Come è ovvio che sia, dunque, i temi caldi in casa rossonera sono davvero tanti. E, se da una parte è assolutamente vero che il prossimo calciomercato del Milan sarà legato anche al nuovo allenatore rossonero, dall'altra Ibra si sta già muovendo anche su quel fronte, soprattutto per alcuni nomi già individuati e molto importanti.