Milan News – Fonseca out, bomba Di Marzio in diretta: “Posso dirvi che…”

Non solo il campo e la partita contro la Roma, ma in casa Milan si parla sempre anche di calciomercato e del futuro ancora incentro di Fonseca sulla panchina rossonera. Partendo dal tema mercato, in queste ore Sky Sport ha rilanciato la grossa notizia a sorpresa di un Milan interessato al centravanti francese del PSG Kolo Muani. Un'indiscrezione particolarmente pesante, di cui ha parlato anche il noto giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. L'esperto di calciomercato ha sottolineato che il Milan ha fatto un sondaggio concreto per Randal Kolo Muani, chiedendo il prestito al club francese. L'ingaggio dell'attaccante classe '98 è alto e il Paris Saint-Germain non sembrerebbe intenzionato a dividerlo. Oltretutto su Kolo Muani - fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique - non ci sarebbe solo il Milan, ma anche la Juventus, il Bayern Monaco e alcune squadre di Premier League. Insomma, Kolo Muani rimane un obiettivo di calciomercato molto difficile per il Milan. Ma Di Marzio, in diretta su Sky Sport, ha parlato anche della panchina rossonera sganciando un'autentica bomba su Paulo Fonseca: ecco i dettagli <<<