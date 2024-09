Milan News | Fonseca out? Di Marzio in diretta Sky: “Vi posso dire che…”

Durante la sosta per le nazionali si è parlato moltissimo del futuro di Paulo Fonseca al Milan alla luce dell'avvio di stagione decisamente stentato dei rossoneri. In molti hanno ipotizzato anche un divorzio prematuro tra il Diavolo e l'allenatore portoghese in caso di flop nelle prossime gare. Con il Venezia ci sono state risposte concrete, che però ovviamente non possono bastare. I veri banchi di prova per il Milan saranno contro il Liverpool in Champions League e nel derby contro l'Inter. Sfide importantissime, che segneranno il futuro prossimo dei rossoneri. E, magari, anche di Fonseca stesso. A tal proposito, attenzione alle parole in merito del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport <<<