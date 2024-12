Milan News | Colpo di scena improvviso! Al posto di Fonseca può arrivare…

Il futuro della panchina del Milan rimane, ad oggi, un rebus, visto che Fonseca continua a essere al centro di news e voci che lo mettono costantemente in discussione. Ma, arrivati quasi al giro di boa del campionato, ci sono delle considerazioni concrete che non possono essere ignorate. Il Milan occupa attualmente l'ottava posizione in classifica, distante ben 8 punti dal quarto posto . Oltretutto, vari casi all'interno dello spogliatoio, attriti con giocatori chiave, l'ennesimo caso infortuni e prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative sia dal punto di vista del gioco che del carattere contribuiscono a rendere la panchina di Fonseca decisamente traballante.

Una cosa è chiara a tutti: senza qualificazione alla prossima Champions sarà addio. Per questo in ambiente Milan sono tornati a circolare anche diversi nomi come possibili sostituti di Fonseca sulla panchina rossonera. In particolare, sulla lista del Milan ci sarebbero almeno 8 profili di grande spessore e pure qualche possibile clamorosa sorpresa: andiamo dunque a sfogliare questa lista, dal nome più lontano a quello che ad oggi sarebbe il più probabile <<<