Milan News | Esonero Fonseca: poco fa l’annuncio improvviso in diretta Sky!

Altra serata amara per il Milan, che non riesce ad andare oltre al pareggio in casa contro la Roma. A San Siro Milan-Roma finisce 1-1, con qualche brivido di troppo per i rossoneri che nel secondo tempo in particolare hanno anche rischiato di perderla. Fonseca, espulso per proteste, è apparso particolarmente nervoso. E, forse, non solo per la partita e il risultato contro la Roma, anzi. Stando alle ultime news di casa Milan infatti, sembrerebbe che il tecnico portoghese sia vicinissimo all'esonero. La società starebbe optando infatti per un cambio immediato sulla panchina rossonera, con Sergio Conceicao pronto a subentrare subito a Fonseca. Dettagli importanti in merito arrivano direttamente da Sky Sport.