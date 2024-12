Calciomercato Milan – Subito 3 colpi per Conceicao: “Ecco i nomi” | News

Dopo l'amara esperienza con Fonseca in panchina, il Milan riparte da Sergio Conceicao. L'esonero di Fonseca è stato preso da molti come un fulmine a ciel sereno, ma chi ci segue assiduamente saprà quello che noi vi avevamo raccontato già nei giorni antecedenti alla partita contro la Roma (e anche prima ancora in realtà). La separazione dal tecnico lusitano era nell'aria, come vi avevamo anticipato era un'ipotesi assolutamente concreta, al netto delle solite smentite di rito che contano chiaramente ben poco.