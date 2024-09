Milan News – Addio Fonseca, bomba Zazzaroni in diretta: “Ho saputo che…”

Da giorni ormai vi stiamo raccontando di come il derby contro l'Inter sarà determinante per decifrare e delineare il futuro di Fonseca sulla panchina del Milan. Ma in casa rossonera proprio in queste ultime ore stanno circolando diverse news, alcune anche totalmente a sorpresa, su quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro. Si parla molto dei possibili nuovi allenatori del Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca post derby, ma anche di altri clamorosi scenari inaspettati. Insomma, sembrerebbe che la situazione sia più complessa e intricata del previsto e che quindi non si possono escludere potenziali colpi di scena. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione, partendo da alcune indiscrezioni rivelate da Sky Sport, fino alle rivelazioni di Ivan Zazzaroni sulla panchina rossonera e ai nomi del possibile post-Fonseca: iniziamo <<<