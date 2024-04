News Milan – Bomba Conte, Criscitiello in diretta: “Vi posso dire che…”

La scottante eliminazione dall'Europa League del Milan ad opera della Roma ha segnato una volta per tutte il destino di Stefano Pioli e della panchina rossonera. A fine stagione, salvo clamorosi quanto improbabili colpi di scena, sarà addio tra il tecnico emiliano e il Milan. Ci sarebbe in seno alla dirigenza rossonera ancora qualche piccola frangia che appoggerebbe Pioli, ma l'epilogo ormai pare scontato e scritto. Tanto che il casting per individuare il nuovo allenatore del Milan è già iniziato e anzi ora si sta intensificando.