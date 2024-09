Milan News – Cardinale fa tremare Milano: “Decisione pesantissima”

L'avvio complicato del nuovo corso del Milan ha stupito - in negativo - un po' tutti e Gerry Cardinale non fa eccezione. Il numero uno rossonero pretende certamente di più da tutti quanti. E non solo da Paulo Fonseca , subito molto criticato, o dalla squadra. Nel suo mirino infatti sarebbe finito anche Zlatan Ibrahimovic .

Scelto proprio da Cardinale per essere il suo braccio destro, alcune uscite e alcune decisioni prese da Ibra non sono affatto piaciute alla proprietà. Tanto che - come raccontato anche da La Repubblica - il leader di RedBird starebbe già iniziando a mettere in seria discussione la figura e la posizione di Ibrahimovic al Milan . E c'è di più.

Come riferito da SportMediaset, Cardinale avrebbe in mente di aggiungere nuove figure all'interno del club rossonero anche da affiancare a Ibrahimovic. Gerry Cardinale avrebbe parlato nello specifico con Baresi e Massaro, due figure in più per aggiungere ulteriore DNA rossonero in questo Milan. Una mossa che potrebbe diventare effettiva entro stretto giro.