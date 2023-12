Milan, ecco gli arabi! Pellegatti sgancia la bomba: “Mi hanno detto che…” / News

Il Milan ha davvero tanto a cui pensare in questo periodo caldissimo. Il campo e i risultati certamente, il pesantissimo problema degli infortuni da risolvere in qualche maniera, il calciomercato di gennaio che incombe e che dovrà portare risultati concreti, il futuro traballante di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Ma non solo.

Già perché ormai da diverso tempo in ambiente rossonero si parla anche del futuro societario del club di Via Aldo Rossi e ai possibili risvolti futuri. Tante le indiscrezioni su interessamenti da parte di vari fondi arabi, che potrebbero entrare nel Milan. Ma da quale porta? Quella principale o ci sono anche altre strade alternative? E Cardinale, in tutto questo, che intenzioni avrebbe? A dare importanti risposte a queste domande è stato il noto giornalista di fede rossonera - sempre molto informato sulle questioni di casa Milan - Carlo Pellegatti che, tramite il suo canale YouTube, ha svelato delle grosse novità in merito <<<