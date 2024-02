News Milan / Addio Pioli, Pellegatti dà l’annuncio in diretta: “Vi dico che…”

Il futuro della panchina del Milan rimane un rebus di cui in tanti stanno parlando in questo periodo. In ambiente rossonero paiono esserci due fazioni ben chiare e distinte. C'è chi si schiera con Stefano Pioli , rivendicando la bontà dei risultati - passati e recenti - raggiunti dal tecnico emiliano. Di contro, c'è ovviamente anche chi critica Pioli, sottolineando le lacune mostrate dal suo Milan , i risultati altalenanti, l'eliminazione prematura dalle varie competizioni e i troppi infortuni.

In tutto questo, il destino dell'allenatore e della panchina del Milan non è ancora chiaro. La sensazione generale è che - a prescindere dai risultati da qui al termine della stagione - il ciclo di Pioli sia arrivato alla sua naturale conclusione. Per questo si parla insistentemente di vari nomi come possibili eredi dell'allenatore parmense alla guida del Diavolo. A svelare alcune news interessanti è stato Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera: ecco cosa ha dichiarato il collega in diretta ai microfoni di TvPlay<<<