Milan-Napoli – Terremoto a fine partita! Dicono che Ibrahimovic… | News

Sconfitta che brucia quella del Milan a San Siro contro il Napoli. Il duello tra squadre e allenatori è stato chiaramente vinto dagli azzurri. Conte - allenatore accostato ai rossoneri in estate e bramato da gran parte del tifo milanista - ha nettamente battuto Fonseca. E al termine della gara è esploso il terremoto in casa Milan. In tanti criticano aspramente Fonseca rimpiangendo proprio Conte, ma non solo. Già perché, stavolta come forse non mai, c'è chi viene bersagliato ancor più dell'allenatore rossonero. Parliamo nello specifico di Ibrahimovic, ma anche del resto della dirigenza del Milan e, ovviamente, anche della proprietà. E allora andiamo a scorrere le reazioni e i tweet più polemici degli imbufaliti tifosi rossoneri, che noi abbiamo raccolto in questa gallery dedicata: partiamo dal primo per poi scorrerli via via uno dopo l'altro <<<