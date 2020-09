Milan, Milenkovic complicato? Si pensa al gigante Ajer del Celtic

Milan, interessa Ajer

MILANO – Per rinforzare il parco difensori centrali il preferito nella testa di Paolo Maldini è sempre Nikola Milenkovic. Il serbo va in scadenza di contratto nel 2021, ma al momento Rocco Commisso tiene duro, rifiutando offerte inferiori ai 25 milioni di euro. Un problema per il Milan, a meno che non si riesca a fare cassa con qualche cessione (Paquetà, Krunic e Laxalt).

Ecco perché, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si starebbe riavvicinando (e di molto) a Kristoffer Vassbakk Ajer, difensore di 198 cm classe 1998 in forza al Celtic; per il norvegese – scrive la Rosea – forse non sarebbe necessario aspettare e si potrebbe ragionare su formule più convenienti (un prestito con riscatto condizionato dalle presenze intorno ai 15 milioni di euro), soddisfacendo così Pioli. È anche vero che un’accelerata per Ajer potrebbe smuovere anche Commisso su Milenkovic. Durante la prossima settimana potrebbe esserci un incontro con l’entourage di Ajer.