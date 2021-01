Milan, mercato: il Liverpool guarda in casa rossonera?

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Rimbalza direttamente dall’Inghilterra l’indiscrezione di mercato secondo cui il Liverpool avrebbe puntato gli occhi su un giocatore rossonero. Il ritorno in campo di Virgil Van Dijk appare ancora abbastanza lontano e i Reds sono in cerca di un difensore centrale. Stando a quel che riferisce il tabloid Daily Mail, sulla lista della società inglese ci sarebbe anche il nome di Mateo Musacchio. Quest’ultimo è ormai in rotta totale col Milan e il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato. Di conseguenza, sarà libero di unirsi gratis ad un’altra squadra per la prossima stagione.

Musacchio non vorrebbe cambiare squadra a gennaio, ma il Liverpool potrebbe far cambiare idea all’argentino

Avevamo riportato come Mateo Musacchio non avesse alcuna intenzione di trasferirsi a gennaio in un’ altra squadra. L’ex Villarreal preferirebbe arrivare in scadenza a giugno per poi trasferirsi dove vuole. La corte dei Reds potrebbe però far cambiare idea al giocatore. Non è da escludere, a questo punto, l’addio già in questa sessione di mercato.

News Milan – Il pensiero della dirigenza su Musacchio

Il Milan lo lascerebbe partire ugualmente a costo zero, così da risparmiare sullo stipendio dei prossimi cinque mesi. Qualora il Liverpool bussasse davvero alla porta rossonera, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara non si opporrebbero alla partenza anticipata del centrale argentino, che piace anche ad un paio di società italiane. C’è da capire però se la possibile partenza di Musacchio possa influire sulle strategie dei rossoneri. Tomori è molto vicino, ma l’inglese arriva per sostituire Duarte, che è andato a giocare in Turchia. Il Diavolo facendo partire l’argentino potrebbe decidere di puntare su Kalulu, il francese finora ha dato ottime risposte, nonostante la giovanissima età. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<