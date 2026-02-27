Milan, dopo Maignan c’è un altro rinnovo per cui si sta spingendo

Il Milan non ha finito. Blindato Maignan, adesso tocca agli altri. E tra i nomi sul tavolo c’è quello di Luka Modric — contratto in scadenza, opzione per un altro anno, e ancora nessuna risposta.

Del resto, a 40 anni, non è che ci si sieda e si firma in cinque minuti. Il croato si prenderà il suo tempo, probabilmente fino a fine stagione. Magari dopo il Mondiale. Intanto pensa al campo, come ha sempre fatto.

Quello che è chiaro, però, è che al Milan non vogliono perderlo. Allegri è stato il primo a dirlo — e lo ha ripetuto più volte, senza troppi giri di parole. I compagni, che lo chiamano “il Maestro”, lo seguono come se fosse ovvio farlo. E i tifosi di San Siro, che di campioni ne hanno visti tanti, hanno capito subito con chi avevano a che fare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la società spinge. Perché Modric in questa stagione non è stato solo un giocatore: è stato il motivo per cui certe cose hanno funzionato. E uno così, se puoi tenerlo, lo tieni.