Milan, Lorenzo Colombo resta un incognita in casa rossonera

Colombo si Colombo no ?

A milanello intanto si riflette su come eventualmente intervenire per l’attacco, dato che alternative non sono molte. La prima soluzione potrebbe essere una, e consiste nella permanenza di Lorenzo Colombo, lo scorso anno in prestito al Lecce ed ora cercato da tante squadre di Serie A, una su tutte il Monza. Galliani ieri ha dichiarato che se il Milan cede il suo giovane attaccante, il centroavanti si accaserà alla corte del tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino. Il tecnico biancorosso lo vorrebbe fortemente, ma chi lo desidera in maniera assoluta è il direttore Adriano Galliani, il quale farebbe un colpo di assoluto livello, e di colpi come ben sappiamo ne ha fatti e ne farà ancora. Intanto il club meneghino, stando a quanto riferisce l’edizione di questa mattina in edicola di Tuttosport, piace Hugo Ekitike. Il classe 2002 del Paris Saint-Germain intriga molto, ma i Francesi accetterebbero esclusivamente offerte a titolo definitivo o prestiti con obbligo di riscatto. Staremo a vedere come il Diavolo intenderà muoversi in questa ultima settimana di mercato.