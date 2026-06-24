"In questo momento, il mio focus è sul Mondiale. Quello che posso dire riguardo a questo allenatore è che è molto capace, ha avuto successo in Portogallo, mentre allo United le cose non sono andate come sperava, ma è comunque un grande allenatore. Dopo il Mondiale, deciderò riguardo al mio futuro": così ha dichiarato Rafael Leao a Dazn dopo aver segnato nella partita dei Mondiali contro l'Uzbekistan, parlando dell'arrivo di Amorim come nuovo allenatore del Milan.

Il gol segnato oggi dal portoghese è di fondamentale importanza

"Devo celebrare con la mia famiglia perché questa stagione è stata complessa per me. Ho affrontato infortuni e molte altre difficoltà. Anche la stagione con il Milan è stata complicata. Voglio esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia che mi ha supportato finora. Questa partita e questo gol sono per loro".

Come ti senti ora?

“È il momento di celebrare con la mia famiglia, poiché quest'anno è stato complicato per me. Ho affrontato infortuni e altre difficoltà. Anche la stagione trascorsa al Milan non è stata semplice. Voglio esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia che mi ha supportato finora. Questo gol e questa partita sono dedicati a loro”.

Qual è stata la tua prima reazione dopo aver segnato?

“Ho pensato a tutto il duro lavoro svolto con il mio allenatore personale e i miei compagni. Voglio ringraziare il c. t. per la fiducia che mi ha accordato fino a oggi, considerando che in Portogallo ci sono molti giocatori di talento. Sono davvero contento di trovarmi qui”.

Diego Lopez, Direttore Sportivo del Genoa ed ex scout del Lille, discute di Rafa Leao

Diego Lopez, al momento Direttore Sportivo del Genoa e con un passato da scout al Lille, esprime le sue opinioni su Rafa Leao. Il dirigente del Genoa era parte della squadra di Luis Campos che portò Leao al Lille dallo Sporting. Ecco cosa ha dichiarato sull'attaccante del Milan durante Calciomercato - L’Originale:

"Rafa possiede un talento straordinario, ma forse questo ha rappresentato il suo limite. Si è troppo concentrato sulle sue capacità. Per me, è un giocatore di livello mondiale. Ha avuto una grande stagione quando il Milan ha vinto lo scudetto, ma potrebbe aver perso un po' di motivazione, non so cosa sia accaduto. Anche al Lille aveva iniziato bene, ma non abbiamo avuto modo di sfruttarlo a lungo perché è stato trasferito. La sua personalità richiede molta motivazione, ha bisogno di sentirsi fondamentale. Il passaggio al Milan lo ha migliorato, soprattutto grazie al suo ruolo più largo a sinistra. Ho letto le sue dichiarazioni, ma so quanto voi. "