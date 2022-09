MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Sampdoria-Milan

Vediamo insieme tutti gli episodi di Sampdoria-Milan, gara valida per la 6° giornata del campionato di Serie A.

Sfida odierna molto delicata in cui c'è in ballo la sesta giornata del campionato di Serie A. Molto lavoro per il direttore di gara Micheal Fabbri, il quale ha condotto una gara corretta senza troppe insidie. Vediamo insieme tutti gli episodi controversi della gara di sabato sera.

Il primo cartellino giallo della partita va a Rafael Leao, che sbraccia ai danni di Bereszynski. Nulla da imputare al direttore di gara, decisione corretta.

Al 20' minuto di gioco i rossoneri trovano il goal del raddoppio grazie a Charles De Ketelaere. Ma l'azione del Milan è netto fuorigioco di Giroud sul cross di Messias. Goal giusto da annullare.

Al 47' minuto di gioco Rafael Leao è costretto ad abbandonare il campo per un espulsione. Il portoghese si esibisce in rovesciata ma colpisce al volto Ferrari. Per Fabbri si tratta di gioco pericoloso e perciò Rafael è costretto ad abbandonare il campo.

66' minuto Giroud su corner stacca di testa e spedisce la palla fuori dallo specchio della porta. Ma il direttore di gara sul Check del VAR assegna il penalty a favore dei rossoneri per un tocco di mano di Villar. Nuovamente un ottima lettura di gioco del direttore di gara.

Al 76' i tifosi di casa recriminano un calcio di rigore su Sabiri per un contatto in area con Simon Kjeaer. Per Fabbri non c'è nulla ed il gioco riprende senza problemi.