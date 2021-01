Milan-Juve: le probabili formazioni

MILANO – Domani sera tornerà in campo la Serie A tre giorni dopo l’ultimo turno. Il big match della 16a giornata è senza ombra di dubbio Milan-Juventus. Una partita che richiama a felici ricordi per i rossoneri se si pensa alla finale di Manchester contro i bianconeri che hanno i ragazzi di Carlo Ancelotti ad alzare al cielo la Champions League. Una partita che il tecnico della Juve Andrea Pirlo non si scorderà visto che l’attuale tecnico dei piemontesi faceva parte della spedizione.

QUI MILAN – “Ho rimproverato Ibra per il post social perché tutti mi hanno tempestato per sapere se giocherà Sta meglio e lavora bene, ma non ci sarà contro la Juve“, così Stefano Pioli, intervenuto nella classica conferenza stampa per partita ha annunciato l’assenza dello svedese dal campo. Nella serata di ieri l’ex Manchester United aveva condiviso un video di un suo in allenamento e il commento “Tick Tock Tick Tock”. Come ad annunciare il suo ritorno in campo. Pioli dovrà fare a meno anche di Saelemaekers, Bennacer, Tonali e Gabbia, ma ritrova Theo Hernandez, squalificato contro il Benevento. Ecco la probabile formazione dei rossoneri:

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Krunic; Diaz/Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

QUI JUVENTUS – “Se Atene piange, Sparta non ride” è una frase che potrebbe rispecchiare questa partita. Pirlo dovrà fare i conti con le tante assenze dell’ultimo minuto. Infatti il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Alvaro Morata, e dei due esterni di difesa: Cuadrado e Alex Sandro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore schiererà al posto del colombiano l’ex Sassuolo Demiral in 4-4-2 molto fluido pronto a passare alla difesa tre. Ecco la probabile formazione

Juventus (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo

