È il giorno del derby della Madonnina. Oggi, sabato 31 ottobre, il Milan affronta l’Inter nella decima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 allo stadio San Siro. I rossoneri di Ruben Amorim cercano il riscatto dopo la sconfitta contro il Bologna, mentre i nerazzurri vogliono conquistare un risultato importante nella corsa al vertice.

Milan-Inter, dove vedere la partita in TV

La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, in co-esclusiva. Gli abbonati Sky potranno seguire il derby sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Derby Milan-Inter, diretta streaming

Per seguire la partita in streaming sarà possibile utilizzare DAZN, Sky Go e NOW, accedendo alle rispettive piattaforme con un abbonamento attivo. Il match sarà visibile sui dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer, oltre che sulle smart TV.

Milan-Inter, la diretta testuale su IlMilanista.it

Per chi non potrà seguire la partita in televisione, su IlMilanista.it sarà disponibile la diretta testuale di Milan-Inter. Aggiornamenti in tempo reale, occasioni da gol, episodi decisivi e risultato accompagneranno i tifosi durante tutti i novanta minuti del derby.